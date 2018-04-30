Святкували весілля: на Одещині 20 осіб потрапили до лікарні з отруєнням
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 квітня. УНН. У с. Нерубайське Біляївського району під час святкування весілля отруїлося 20 осіб, серед яких – одна 5-річна дитина. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
Своє отруєння пацієнти пов’язують із вживанням страв, виготовлених у ресторані "Ізольда" с. Нерубайське Біляївського району Одеської області. Всього на весілля було запрошено 84 особи.
Встановлено, що, окрім страв, які були приготовлені в ресторані, хворі вживали торт домашнього приготування.
"В ході епідрозслідування фахівцями відібрано необхідний обсяг проб для проведення лабораторного контролю. На адресу адміністрації ресторану "Ізольда" направлено розпорядження про призупинення роботи для проведення дезінфекції та генерального прибирання",- йдеться у повідомленні.
Наразі госпіталізовано 20 осіб з симптомами гострої кишкової інфекції. 18 захворілих перебувають в КУ "Міська клінічна інфекційна лікарня" м. Одеси, ще двоє – в інфекційному відділенні Біляївської ЦРЛ.
Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Нагадаємо, з харчовим отруєнням госпіталізували 15 дітей, які брали участь у дитячому заході у Сєвєродонецьку, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки.