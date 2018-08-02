Святкували день народження: підлітки отруїлися алкоголем на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Львівській області двоє підлітків потрапили в реанімацію з алкогольним отруєнням. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"В Жовківське відділення поліції 1 серпня надійшло повідомлення від медиків про те, що до них доставлено двох 13-річних жителів одного із сіл району, у яких діагностували алкогольне отруєння", - йдеться в повідомленні.
Дітей помістили в реанімаційне відділення. Після надання медичної допомоги обох відпустили додому та передали батькам.
"Поліцейські встановили, що підлітки вживали алкоголь під час святкування дня народження свого товариша", - повідомили у Нацполіцї.
Нині вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).
Нагадаємо, у Миколаївській області з діагнозом "алкогольне отруєння" госпіталізували 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру.