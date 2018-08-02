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Святкували день народження: підлітки отруїлися алкоголем на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Львівській області двоє підлітків потрапили в реанімацію з алкогольним отруєнням. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"В Жовківське відділення поліції 1 серпня надійшло повідомлення від медиків про те, що до них доставлено двох 13-річних жителів одного із сіл району, у яких діагностували алкогольне отруєння", - йдеться в повідомленні.

Дітей помістили в реанімаційне відділення. Після надання медичної допомоги обох відпустили додому та передали батькам.

"Поліцейські встановили, що підлітки вживали алкоголь під час святкування дня народження свого товариша", - повідомили у Нацполіцї.

Нині вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, у Миколаївській області з діагнозом "алкогольне отруєння" госпіталізували 10-річного хлопчика та його 7-річну сестру.

Українські Національні Новини

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