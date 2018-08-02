Праздновали день рождения: подростки отравились алкоголем во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 августа. УНН. Во Львовской области двое подростков попали в реанимацию с алкогольным отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"В Жолковское отделении полиции 1 августа поступило сообщение от медиков о том, что к ним доставлены двое 13-летних жителей одного из сел района, у которых диагностировали алкогольное отравление", - говорится в сообщении.
Детей поместили в реанимационное отделение. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой и передали родителям.
"Полицейские установили, что подростки употребляли алкоголь во время празднования дня рождения своего товарища", - сообщили в Нацполици.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст.184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Напомним, в Николаевской области с диагнозом "алкогольное отравление" госпитализировали 10-летнего мальчика и его 7-летнюю сестру.