Священнослужителя вбито під час нападу на церкву в Іспанії, розглядається терористичний слід
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Іспанська влада розслідує потенційний «терористичний» інцидент після того, як чоловік поранив кількох людей у двох різних церквах в Альхесірасі, убивши щонайменше одну людину в середу ввечері, пише УНН з посиланням на Politico.
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Близько 18:30 за місцевим часом у середу чоловік зі зброєю, схожою на меч, напав на священнослужителів у двох різних церквах у центрі міста Альхесірас на півдні Іспанії, повідомила влада.
Прокуратура розслідує напад, під час якого також постраждали щонайменше чотири людини, як можливий теракт ісламістів.
Підозрюваний, якого El País назвав 25-річним марокканцем, був затриманий невдовзі після нападу. Повідомляється, що він не мав кримінального минулого.
Під час нападу загинув Дієго Валенсія, ризничий церкви Нуестра-Сеньйора-де-ла-Пальма. Ще один священнослужитель отримав важкі поранення і перебуває в лікарні. Перш ніж піти до церкви, підозрюваний напав на свого сусіда-марокканця, повідомляє El País, спочатку розмовляючи з ним про іслам, а потім вдаривши його кулаком в обличчя.
«Я хочу висловити свої найщиріші співчуття родичам ризничого, який загинув під час жахливої атаки в Альхесірасі», — написав прем’єр-міністр Педро Санчес у Twitter.