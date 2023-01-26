Священнослужителя вбито під час нападу на церкву в Іспанії, розглядається терористичний слід

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 10371 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 21280 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 32774 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 42937 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 75498 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 50670 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 105357 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 76489 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62157 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119501 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 47921 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 38167 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95599 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39116 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35354 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 75523 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95685 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 105377 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 227262 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 276604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35430 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39189 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30177 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34394 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49815 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Священнослужителя вбито під час нападу на церкву в Іспанії, розглядається терористичний слід

Київ • УНН

 • 982283 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Іспанська влада розслідує потенційний «терористичний» інцидент після того, як чоловік поранив кількох людей у двох різних церквах в Альхесірасі, убивши щонайменше одну людину в середу ввечері, пише УНН з посиланням на Politico.

Священнослужителя вбито під час нападу на церкву в Іспанії, розглядається терористичний слід

Деталі

Близько 18:30 за місцевим часом у середу чоловік зі зброєю, схожою на меч, напав на священнослужителів у двох різних церквах у центрі міста Альхесірас на півдні Іспанії, повідомила влада.

Прокуратура розслідує напад, під час якого також постраждали щонайменше чотири людини, як можливий теракт ісламістів.

Підозрюваний, якого El País назвав 25-річним марокканцем, був затриманий невдовзі після нападу. Повідомляється, що він не мав кримінального минулого.

Під час нападу загинув Дієго Валенсія, ризничий церкви Нуестра-Сеньйора-де-ла-Пальма. Ще один священнослужитель отримав важкі поранення і перебуває в лікарні. Перш ніж піти до церкви, підозрюваний напав на свого сусіда-марокканця, повідомляє El País, спочатку розмовляючи з ним про іслам, а потім вдаривши його кулаком в обличчя.

«Я хочу висловити свої найщиріші співчуття родичам ризничого, який загинув під час жахливої атаки в Альхесірасі», — написав прем’єр-міністр Педро Санчес у Twitter.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02