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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Священнослужитель убит при нападении на церковь в Испании, рассматривается террористический след

Киев • УНН

 • 982283 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Испанские власти расследуют потенциальный «террористический» инцидент после того, как мужчина ранил нескольких человек в двух разных церквях в Альхесирасе, убив по меньшей мере одного человека в среду вечером, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Священнослужитель убит при нападении на церковь в Испании, рассматривается террористический след

Детали

Около 18:30 по местному времени в среду мужчина с оружием, похожим на меч, напал на священнослужителей в двух разных церквях в центре города Альхесирас на юге Испании, сообщили власти.

Прокуратура расследует нападение, во время которого также пострадали по меньшей мере четыре человека, как возможный теракт исламистов.

Подозреваемый, которого El País назвал 25-летним марокканцем, был задержан вскоре после нападения. Сообщается, что он не имел криминального прошлого.

Во время нападения погиб Диего Валенсия, ризничий церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пальма. Еще один священнослужитель получил тяжелые ранения и находится в больнице. Прежде чем пойти в церковь, подозреваемый напал на своего соседа-марокканца, сообщает El País, сначала разговаривая с ним об исламе, а затем ударив его кулаком в лицо.

«Я хочу выразить свои самые искренние соболезнования родственникам ризничего, который погиб во время ужасной атаки в Альхесирасе», — написал премьер-министр Педро Санчес в Twitter.

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