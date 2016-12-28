Священика, який скоїв смертельну ДТП, судитимуть на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Закарпатті судитимуть священника, який у жовтні поточного року скоїв дорожньо-транспортну пригоду внаслідок якої три жінки загинули на місці події. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
Так, пізно ввечері 20 жовтня поточного року в с.Підвиноградів Виноградівського району сталася трагедія. Близько 23-ї години автомобіль “Ауді”, що рухався в бік м.Виноградова, смертельно травмував трьох місцевих жінок віком 51, 63 і 76 років. Усі три потерпілі були активними прихожанками місцевої церкви й саме поверталися додому з вечірнього Богослужіння (читали в селі Псалтир за померлим). Від отриманих внаслідок ДТП травм вони померли на місці пригоди.
За кермом автомобіля “Ауді”, який смертельно травмував літніх жінок, перебував 78-річний священнослужитель із Виноградова. Він повертався додому в м.Виноградово із м.Берегова.
За фактом справи поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Водія було затримано в порядку ст.208 КПК, а далі взято під варту рішенням Ужгородського міськрайонного суду й поміщено в СІЗО.
Наразі справу направлено до суду,чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, винуватцем смертельної ДТП на Закарпатті виявився священик.