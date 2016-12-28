Священника, который совершил смертельное ДТП, будут судить в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Закарпатской области будут судить священника, который в октябре текущего года совершил дорожно-транспортное происшествие в результате которого три женщины погибли на месте происшествия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Так, поздно вечером 20 октября текущего года в с. Подвиноградов Виноградовского района произошла трагедия. Около 23:00 автомобиль "Ауди", который двигался в сторону Виноградово, смертельно травмировал трех местных женщин в возрасте 51, 63 и 76 лет. Все три пострадавшие были активными прихожанками местной церкви и возвращались домой с вечернего богослужения (читали в селе Псалтирь по умершим). От полученных в результате ДТП травм они скончались на месте происшествия.
За рулем автомобиля "Ауди", который смертельно травмировал пожилых женщин, находился 78-летний священнослужитель из Виноградова. Он возвращался домой в г. Виноградово из г. Берегово.
По факту дела полиция открыла уголовное производство ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Водитель был задержан в порядке ст.208 УПК, а дальше взят под стражу решением Ужгородского горрайонного суда и помещен в СИЗО.
Дело направлено в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, виновником смертельного ДТП в Закарпатской области оказался священник.