Свободівці вимагають замість піару Кличка витрачати бюджетні кошти на лікування киян
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На засіданні бюджетної комісії Київської міської ради більшість міських депутатів намагалися голосувати за лише свої “шкурні” питання та самопіар. Про це повідомляється на сторінці ВО “Свобода” у Facebook, передає УНН.
У свою чергу свободівці поставили вимогу замість піару мера Віталія Кличка направити бюджетні кошти на лікування киян.
“Поки карантин, збирається бюджетна комісія Київради перерозподіляти (читайте „пиляти“) ваші кошти! Більшість депутатів УДАРу-Солідарності не захотіли працювати на бюджетній комісії задля добробуту киян і вирішення нагальних проблем міста. Більшість хотіла голосувати за лише свої „шкурні“ питання. Натомість ми пропонували попрацювати на користь громади”, — заявили свободівці.
Така поведінка депутатів більшості Київради в світлі нещодавнього корупційного скандалу обурює представників партії.
“Ми змусимо депутатів завтра вас почути! Не можуть ніяк „наділити“ перед виборами. І це після гучного корупційного скандалу! Це при тому, що Кличко замість того, щоб боротись з пандемією, за бюджетний кошт ставить свої передвиборчі білборди!” — наголосили у ВО “Свобода”.
Задля того, щоб кияни змогли висловити свій протест таким діям міської влади, не порушуючи карантину, партія оголосила про проведення онлайн-мітингу.
“Кияни позбавлені можливості висловити свій протест проти глобального „розпилу“ чиновниками КМДА, адже карантин й необхідно його дотримуватись. Саме тому ми подали заявку на проведення онлайн-мітингу! Ми забезпечимо технічною можливістю право кожного виступити на комісії зі своїми пропозиціями. Про маски, яких немає в аптеках; про те, що пенсіонерам немає що їсти; про те, що медикам немає чим доїхати; про те, що лікарні, медпрацівники, соціальні служби катастрофічно не забезпечені всім необхідним!” — резюмували свободівці.