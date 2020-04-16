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Свободівці вимагають замість піару Кличка витрачати бюджетні кошти на лікування киян

Свободівці вимагають замість піару Кличка витрачати бюджетні кошти на лікування киян

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. На засіданні бюджетної комісії Київської міської ради більшість міських депутатів намагалися голосувати за лише свої “шкурні” питання та самопіар. Про це повідомляється на сторінці ВО “Свобода” у Facebook, передає УНН.

У свою чергу свободівці поставили вимогу замість піару мера Віталія Кличка направити бюджетні кошти на лікування киян.

“Поки карантин, збирається бюджетна комісія Київради перерозподіляти (читайте „пиляти“) ваші кошти! Більшість депутатів УДАРу-Солідарності не захотіли працювати на бюджетній комісії задля добробуту киян і вирішення нагальних проблем міста. Більшість хотіла голосувати за лише свої „шкурні“ питання. Натомість ми пропонували попрацювати на користь громади”, — заявили свободівці.

Така поведінка депутатів більшості Київради в світлі нещодавнього корупційного скандалу обурює представників партії.

“Ми змусимо депутатів завтра вас почути! Не можуть ніяк „наділити“ перед виборами. І це після гучного корупційного скандалу! Це при тому, що Кличко замість того, щоб боротись з пандемією, за бюджетний кошт ставить свої передвиборчі білборди!” — наголосили у ВО “Свобода”.

Задля того, щоб кияни змогли висловити свій протест таким діям міської влади, не порушуючи карантину, партія оголосила про проведення онлайн-мітингу.

“Кияни позбавлені можливості висловити свій протест проти глобального „розпилу“ чиновниками КМДА, адже карантин й необхідно його дотримуватись. Саме тому ми подали заявку на проведення онлайн-мітингу! Ми забезпечимо технічною можливістю право кожного виступити на комісії зі своїми пропозиціями. Про маски, яких немає в аптеках; про те, що пенсіонерам немає що їсти; про те, що медикам немає чим доїхати; про те, що лікарні, медпрацівники, соціальні служби катастрофічно не забезпечені всім необхідним!” — резюмували свободівці.

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