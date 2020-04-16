Свободівці вимагають замість піару Кличка витрачати бюджетні кошти на лікування киян

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На засіданні бюджетної комісії Київської міської ради більшість міських депутатів намагалися голосувати за лише свої “шкурні” питання та самопіар. Про це повідомляється на сторінці ВО “Свобода” у Facebook, передає УНН.