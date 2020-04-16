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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39676 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48779 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63543 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 64104 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101518 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130628 просмотра

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Свободовцы требуют вместо пиара Кличко тратить бюджетные средства на лечение киевлян

Свободовцы требуют вместо пиара Кличко тратить бюджетные средства на лечение киевлян

Киев  •  УНН

 • 5649 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На заседании бюджетной комиссии Киевского городского совета большинство городских депутатов пытались голосовать за только свои "шкурные" вопросы и самопиар. Об этом сообщается на странице ВО "Свобода" в Facebook , передает УНН.

В свою очередь свободовцы потребовали вместо пиара мэра Виталия Кличко направить бюджетные средства на лечение киевлян.

"Пока карантин, собирается бюджетная комиссия Киевсовета перераспределять (читайте« пилить ») ваши деньги! Большинство депутатов УДАРа-Солидарности не захотели работать на бюджетной комиссии во благо киевлян и решения насущных проблем города. Большинство хотела голосовать за только свои "шкурные" вопросы. Вместо этого мы предлагали поработать на пользу общества ", - заявили свободовцы.

Такое поведение депутатов большинства Киевсовета в свете недавнего коррупционного скандала возмущает представителей партии.

"Мы заставим депутатов завтра вас услышать! Не могут никак "наделить" перед выборами. И это после громкого коррупционного скандала! Это при том, что Кличко вместо того, чтобы бороться с пандемией, за бюджетные средства ставит свои предвыборные билборды! " - отметили в ВО "Свобода".

Для того, чтобы киевляне смогли выразить свой протест таким действиям городских властей, не нарушая карантина, партия объявила о проведении онлайн-митинга.

"Киевляне лишены возможности выразить свой протест против глобального" распила "чиновниками КГГА, ведь карантин и необходимо его придерживаться. Именно поэтому мы подали заявку на проведение онлайн-митинга! Мы обеспечим технической возможностью право каждого выступить на комиссии со своими предложениями. О масках, которых нет в аптеках; о том, что пенсионерам нечего есть; о том, что медикам нечем доехать; о том, что больницы, медработники, социальные службы катастрофически не обеспечены всем необходимым! " - резюмировали свободовцы.

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