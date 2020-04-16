Свободовцы требуют вместо пиара Кличко тратить бюджетные средства на лечение киевлян

В свою очередь свободовцы потребовали вместо пиара мэра Виталия Кличко направить бюджетные средства на лечение киевлян.

"Пока карантин, собирается бюджетная комиссия Киевсовета перераспределять (читайте« пилить ») ваши деньги! Большинство депутатов УДАРа-Солидарности не захотели работать на бюджетной комиссии во благо киевлян и решения насущных проблем города. Большинство хотела голосовать за только свои "шкурные" вопросы. Вместо этого мы предлагали поработать на пользу общества ", - заявили свободовцы.

Такое поведение депутатов большинства Киевсовета в свете недавнего коррупционного скандала возмущает представителей партии.

"Мы заставим депутатов завтра вас услышать! Не могут никак "наделить" перед выборами. И это после громкого коррупционного скандала! Это при том, что Кличко вместо того, чтобы бороться с пандемией, за бюджетные средства ставит свои предвыборные билборды! " - отметили в ВО "Свобода".

Для того, чтобы киевляне смогли выразить свой протест таким действиям городских властей, не нарушая карантина, партия объявила о проведении онлайн-митинга.

"Киевляне лишены возможности выразить свой протест против глобального" распила "чиновниками КГГА, ведь карантин и необходимо его придерживаться. Именно поэтому мы подали заявку на проведение онлайн-митинга! Мы обеспечим технической возможностью право каждого выступить на комиссии со своими предложениями. О масках, которых нет в аптеках; о том, что пенсионерам нечего есть; о том, что медикам нечем доехать; о том, что больницы, медработники, социальные службы катастрофически не обеспечены всем необходимым! " - резюмировали свободовцы.