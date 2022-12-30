Свобода, духовне зростання та гучні викриття: що чекає на Україну та мир у 2023 році

Плутон у Водолії

«Для того, щоб ми дізналися яким буде 2023 рік, ми розглянемо всі астрологічно важливі показники року. Перше, на що я хочу звернути увагу, що ми на порозі великих змін у світовому плані, тому що Плутон з наступного року увійде на знак Водолія. Плутон — це планета мас, це світова планета, світового впливу. Остаточно Плутон увійде на знак Водолія в 2024 році, а в 2023 році планета зайде туди на 2 місяці – з 23 березня по 11 червня», - розповіла астролог.

Вона зазначила, що ці два місяці покажуть нам який вплив надалі планета спричинятиме на весь світ.

«Сам Водолій – це знак свободи, знак нових технологій, нових можливостей, і якраз коли така масова планета як Плутон на 20 років, з 2024 по 2044 рік, зайде у знак Водолія, ми це все яскраво відчуємо», - зазначає астролог.

Базиленко пояснює, що насамперед – це буде зміна у свідомості людей, ми будемо прагнути більшої свободи, незалежності. Можливо, це навіть спричинить крах тоталітаризму в даний період.

«Це може призвести до мітингів, демонстрацій, революцій і якщо брати такий знак Зодіаку як Водолій, то символічно в астрології він відноситься до такої країни, як росія. Там найближчим часом, найближчі 20 років будуть кардинальні зміни.

У 2023 році поки Плутон ненадовго зайде на знак Водолія, можливо, якраз навесні там відбудуться якісь напружені ситуації, пов'язані з революційним настроєм, демонстраціями, мітингами», - вважає астролог.

Період Плутона у Водолії, як вважає астролог, принесе величезні можливості для впровадження нових технологій, можливо людство навіть знайде нові енергоресурси. І передовими стануть країни, що активно розвивають технології. Базиленко впевнена, що наступні 20 років, поки Плутон буде під впливом Водолія, відбудеться сплеск технологій цифрових валют.

«Багато нового вноситиметься і в медицину, фармацевтику – та й, у будь-яку сферу діяльності», - уточнює Базиленко.

Але головне, на думку астролога, що в еру Водолія ми ніби станемо новими людьми – вільними, готовими відстоювати свої права та кордону. Вже навесні 23 роки ми зможемо вкусити це відчуття, а повністю поринемо в нього, починаючи з 24 року.

Місячні вузли

«Другий показник, який досить сильно впливає на нас – це місячні вузли, це дуже кармічний показник. В астрології – це точки перетину сонячних та місячних орбіт. Їхні положення досить сильно впливають на політику в усьому світі.

Саме місячні вузли змінюватимуть своє становище з липня 2023 року і до січня 2025 року. Вони будуть змінювати свою вісь – це буде Овен-Терези. Останні півтора року вони перебували в осі Телець-Скорпіон. Символічно Тілець в астрології пов'язаний з Україною. Тому, як ми всі розуміємо, в Україні відбувалися найважливіші події. На жаль цього разу вони були досить важкими", - пояснила астролог.

Становище Телець-Скорпіон буває кожні 18,5 років. Астролог пояснює, що Тілець – це гармонія, спокій, це щось, що можна помацати руками, це матерія, це аграрний напрямок, а Скорпіон – це агресія, насильство. Україна зіткнулася з насильством, руйнуванням, але водночас цей період показав уміння боротися, захищати себе.

Вісь Овен-Терези

Наступна вісь, яка розпочнеться у липні, - Овен-Терези. У цей час необхідна гармонія.

«Сам собою Овен цікавий знак. Цікавий він тим, що знову таки, це запровадження чогось нового, відстоювання своїх власних позицій. Це знак індивідуальності, бажання проявити своє я. Усі рішення ухвалюватимуться досить швидко. Враховуючи свободу слова, свободу вибору», - вважає астролог.

Але, як зазначає Базиленко, є певні нюанси.

«Світові лідери зараз будуть необдумано, імпульсивно ухвалювати рішення, спираючись на своє его, свою значимість. Безумовно, можуть бути допущені помилки, що призведе до локальних війн по всьому світу. І тут, звичайно ж, треба бути дуже обережними всім керівникам усіх країн світу у своїх рішеннях. Але є плюси. У цей період можуть бути прийняті та введені в дію низка законів, що сприяють незалежності якихось країн на політичному, зовнішньоекономічному рівнях. Саме це може вплинути на те, що свобода і незалежність територій буде все ж таки мати для світу велике значення», - впевнена астролог.

Сатурн у Рибах

«Ще один суттєвий показник – становище Сатурна. Сатурн – це планета досить складна, це планета важкої карми, обмежень, але це наш душевний стан, наші внутрішні правила, правила всередині країни. Риби це останній знак Зодіаку, у яких багато чого прихованого, таємного, і це знак духовності – він вбирає у собі можливості всього Зодіаку. Саме в цей період, коли Сатурн увійде на знак Риб, будуть викриття багатьох політиків, їхніх вчинків. Це будуть гучні викриття, розслідування. І ми можемо стати свідками історичних подій, - прогнозує Базиленко.

Якщо охарактеризувати людей цей період загалом, то можливо в деяких буде проявляєтися прагнення до стеження за іншими, а хтось продемонструє безхребетність, відсутність віри у краще, відхід у минуле, страхи.

«Але ми маємо з цього виходити, ми народжені для того, щоб працювати над собою і виходити на високий рівень духовності. І важливо саме в цей період приділити увагу своєму духовному розвитку. Це хороший період зайнятися психологією, духовними практиками – зазирнути углиб себе. А головними принципами періоду будуть моральність та духовність, прагнення внутрішньої вищої гармонії. У другій половині 23 роки, а також у 24 та 25 роках, з'явиться багато духовних лідерів. Прагнення до духовних знань, філософії, духовності – наберуть обертів. Для людства це важливо – адже ми повинні зрозуміти, що ми частина природи і ставлення до неї виходить із ставлення людини до самої себе», - упевнена астролог.

Юпітер у Тельці

«І ще один важливий показник – агресія Юпітера у знаку Тельця. Станеться це у травні 2023 року. Телець в астрології відноситься до України, тому можна сказати, що саме з цього періоду – травень-червень – відбуватимуться події, які полегшать ситуацію в Україні. Ці події принесуть стабільний і добрий етап, під час якого ми відчуємо досить велику допомогу, більшу стабільність. Саме в цей період ми відчуємо, що все на нашому боці відчуємо розвиток країни. Можливо, це буде економіка, можливо ми отримаємо інвестиції, зможемо відродити і відбудувати якісь території», - пояснює астролог.

Телець – це матеріальна допомога, економічний розвиток, будівництво, аграрний напрям.

«І звичайно в цей період на нас чекають поліпшення і це стосується всього світу. Усі відчують, що стає легше, але покращення будуть лише з травня», - уточнює Базиленко.

У цей період багато хто вкладатиметься у розвиток власного бізнесу, можливо між країнами укладатимуться економічні союзи.

«Я бажаю, щоб 23 рік у кожну родину приніс щастя, добра, духовного розвитку, взаєморозуміння та миру», – привітала астролог усіх українців.