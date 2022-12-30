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Свобода, духовный рост и громкие разоблачения: что ждет Украину и мир в 2023 году

Киев • УНН

 • 2599977 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН подготовила прогноз касательно ситуации в Украине и в мире на 2023 год. Астролог спрогнозировала множество интересных изменений в нашей жизни: от громких разоблачений среди политиков до возможного краха тоталитарных режимов и прорыва в энергетике.

Плутон в Водолее

«Для того чтобы мы узнали каким будет 2023 год, мы рассмотрим все астрологически важные показатели года. Первое, на что я хочу обратить внимание, что мы находимся на пороге больших изменений в мировом плане, потому что Плутон со следующего года войдет в знак Водолея. Плутон — это планета масс, это мировая планета, мирового влияния. Окончательно Плутон войдет в знак Водолея в 2024 году, а в 2023 планета зайдет туда на 2 месяца – с 23 марта по 11 июня», - рассказала астролог.

Она отметила, что эти два месяца покажут нам какое влияние в дальнейшем планета будет оказывать на весь мир.

«Сам Водолей – это знак свободы, знак новых технологий, новых возможностей, и как раз, когда такая массовая планета как Плутон на 20 лет, с 2024 по 2044 год, зайдет в знак Водолея, мы это все ярко почувствуем», - отмечает астролог.

Базиленко поясняет, что прежде всего – это будет изменение в сознании людей, мы будем стремиться к большей свободе, независимости. Возможно, это даже приведет к краху тоталитаризма в данный период.

«Это может привести к митингам, демонстрациям, революциям и если брать такой знак Зодиака как Водолей, то символически в астрологии он относиться к такой стране как россия. Там ближайшее время, ближайшее 20 лет будут кардинальные изменения.

В 2023 году пока Плутон ненадолго зайдет в знак Водолея, возможно, как раз весной там произойдут какие-то напряжённые ситуации, связанные с революционным настроением, демонстрациями, митингами», - считает астролог.

Период Плутона в Водолеи, считает астролог, принесет огромные возможности для внедрения новых технологий, возможно человечество, даже, найдет новые энергоресурсы. И передовыми станут страны активно развивающие технологии. Базиленко уверена, что в последующие 20 лет, пока Плутон будет под влиянием Водолея, произойдет всплеск технологий цифровых валют.

«Много нового будет вноситься и в медицину, фармацевтику – да, в любую сферу деятельности», - уточняет Базиленко.

Но главное, по мнению астролога, что в эру Водолея мы будто станем новыми людьми – свободными, готовыми отстаивать свои права и границы. Уже весной 23 года мы сможем вкусить это ощущение, а полностью окунемся в него начиная с 24 года.

Лунные узлы

«Второй показатель который достаточно сильно влияет на нас – это лунные узлы, это очень кармический показатель. В астрологии – это точки пересечения солнечных и лунных орбит. Их положения достаточно сильно влияют на политику во всем мире.

Как раз лунные узлы будут менять свое положение с июля 2023 года и до января 2025 года. Они будут менять свою ось – это будет Овен-Весы. Последние полтора года они находились в оси Телец-Скорпион. Символически Телец в астрологии связан с Украиной. Поэтому, как мы все понимаем, в Украине происходили самые важные события. К сожалению в этот раз они были достаточно тяжёлыми», - пояснила астролог.

Положение Телец-Скорпион бывает каждые 18,5 лет. Астролог поясняет, что Телец – это гармония, спокойствие, это что-то, что можно потрогать руками, это материя, это аграрное направление, а Скорпион – это агрессия, насилие. Украина столкнулась с насилием, разрушением, но в тоже время этот период показал умение бороться, защищать себя.

Ось Овен-Весы

Следующая ось, которая начнется в июле, - Овен-Весы. В этот период необходима гармония.

«Сам по себе Овен интересный знак. Интересный он тем, что опять таки, это внедрение чего-то нового, отстаивание своих собственных позиций. Это знак индивидуальности, желания проявить свое я. Все решения будут приниматься достаточно быстро. Учитывая свободу слова, свободу выбора», - считает астролог.

Но, как отмечает Базиленко, есть определённые нюансы.

«Мировые лидеры в данный момент будут необдуманно, импульсивно принимать решения, опираясь на свое эго, свою значимость. Безусловно могут быть допущены ошибки, что приведет к локальным войнам по всему миру. И здесь, конечно же, нужно быть весьма осторожными всем руководителям, всех стран мира в своих решениях. Но есть и плюсы. В этот период могут быть приняты и введены в действие ряд законов, способствующих независимости каких-либо стран на политическом, внешнеэкономическом уровнях. Как раз этом может повлиять на то, что свобода и независимость территорий будет все же иметь для мира большое значение», - уверена астролог.

Сатурн в Рыбах

«Еще один существенный показатель – положение Сатурна. Сатурн – это планета довольно сложная, это планета тяжелой кармы, ограничений, но одновременно это наше душевное состояния, наши внутренние правила, правила внутри страны. Рыбы это последний знак Зодиака, в них много чего сокрытого, тайного, а также это знак духовности – он вбирает в себя возможности всего Зодиака. Как раз в этот период, когда Сатурн войдет в знак Рыб, будут разоблачения многих политиков, их приступных поступков. Это будут громкие разоблачения, расследования. И мы можем стать свидетелями исторических событий», - прогнозирует Базиленко.

Если охарактеризовать людей в этот период в целом, то возможно у некоторых будет проявляться стремление к слежке за другими, а кто-то продемонстрирует бесхребетность, отсутствие веры в лучшее, уход в прошлое, страхи.

«Но мы должны из этого выходить, мы рождены для того чтобы работать над собой и выходить на высокий уровень духовности. И важно, именно в этот период, уделить внимание своему духовному развитию. Это хороший период заняться психологией, духовными практиками – заглянуть вглубь себя. А главными принципами периода будут моральность и духовность, стремление к внутренней высшей гармонии. Во второй половине 23 года, а также в 24 и 25 годах, появится много духовных лидеров. Стремление к духовным познаниям, философии, духовности – наберут обороты. Для человечества это важно – ведь мы должны понять, что мы часть природы и отношение к ней выходит из отношения человека к самому себе», - уверена астролог.

Юпитер в Тельце

«И еще один важный показатель – агрессия Юпитера в знаке Тельца. Произойдет это в мае 2023 года. Телец в астрологии относится к Украине поэтому можно сказать, что именно с этого периода – май-июнь – будут происходить события, которые облегчат ситуацию в Украине. Эти события принесут стабильный и хороший этап во время которого мы ощутим достаточно большую помощь, большую стабильность. Именно в этот период мы почувствуем, что все на нашей стороне, ощутим развитие страны. Возможно это будет экономика, возможно мы получим инвестиции, сможем возродить и отстроить какие-то территории», - поясняет астролог.

Телец – это материальная помощь, экономическое развитие, строительство, аграрное направление.

«И конечно в этот период нас ждут улучшения и это касается всего мира. Все почувствуют, что становится легче, но улучшения будут только с мая», - уточняет Базиленко.

В этот период многие будут вкладываться в развитие собственного бизнеса, возможно между странами будут заключаться экономические союзы.

«Я желаю, чтобы 23 год в каждую семью принес счастья, добра, духовного развития, взаимопонимания и мира», - поздравила астролог всех украинцев.

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