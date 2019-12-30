Світовий конгрес українців привітав обмін, але стурбований щодо його справжньої ціни

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Світовий конгрес українців (СКУ) вітає повернення 76 утримуваних до їхніх сімей після обміну, однак має стурбованість щодо ціни обміну та його наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву СКУ.