Світовий конгрес українців привітав обмін, але стурбований щодо його справжньої ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Світовий конгрес українців (СКУ) вітає повернення 76 утримуваних до їхніх сімей після обміну, однак має стурбованість щодо ціни обміну та його наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву СКУ.
"Хоча СКУ вітає повернення 76 українських політичних та військових в’язнів до їх родин, світова українська спільнота поділяє глибоку стурбованість українського громадянського суспільства про справжню ціну такого обміну та майбутні наслідки", - вказано у заяві.
Зазначається, що ці занепокоєння стосуються обміну Україною підозрюваних, звинувачених у катуваннях та вбивствах мирних протестувальників під час Революції гідності України у 2014 році.
Вказано, що вимога Росії додатково демонструє її безпосередню причетність до злочинів, вчинених проти мирних демонстрантів 2014 року в Україні, які вони продовжують заперечувати.
Також повідомляється, що СКУ вкотре закликає міжнародне співтовариство оголосити Росію державою-агресором та підтримувати тиск та санкції, щоб запобігти подальшому захопленню заручників та забезпечити ефективне виконання резолюцій саміту "нормандського формату".
"Світовий конґрес українців і світова українська спільнота стояли пліч-о-пліч з народом України в 2014 році під час Революції Гідності та продовжують підтримувати Україну та її народ у хороброму захисті своїх домівок та сімей від російської військової агресії. Ми повинні нагадати світу, що хоробрі українці та українки щодня продовжують гинути та отримувати поранення від сил, контрольованих Росією. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати Україну перед лицем російської гібридної агресії, у всіх її видах і формах. Виконання резолюцій "нормандської зустрічі" необхідне для досягнення миру в Україні, але воно має відбуватися справедливим шляхом і не будь-якою ціною", - заявив президент СКУ Павло Грод.
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов також зазначив, що за обмін ув’язнених Україна віддасть справжніх вбивць.
Також нагадаємо, що 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.