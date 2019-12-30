Всемирный конгресс украинцев поздравил обмен, но обеспокоен его настоящей ценой

"Хотя ВКУ приветствует возвращение 76 украинских политических и военных заключенных к их семьям, мировое украинское сообщество разделяет глубокую обеспокоенность украинского гражданского общества о настоящей цене такого обмена и будущих последствиях", - указано в заявлении.

Отмечается, что эти беспокойства касаются обмена Украиной подозреваемых, обвиняемых в пытках и убийствах мирных протестующих во время Революции достоинства Украины в 2014 году.

Указано, что требование России дополнительно демонстрирует ее непосредственную причастность к преступлениям, совершенным против мирных демонстрантов в 2014 года в Украине, которые они продолжают отрицать.

Также сообщается, что ВКУ раз призывает международное сообщество объявить Россию государством-агрессором и поддерживать давление и санкции, чтобы предотвратить дальнейший захват заложников и обеспечить эффективное выполнение резолюций саммита "нормандского формата".

"Всемирный конгресс украинцев и мировая украинская общественность стояли бок о бок с народом Украины в 2014 году во время Революции достоинства и продолжают поддерживать Украину и ее народ в храброй защите своих домов и семей от российской военной агрессии. Мы должны напомнить миру, что храбрые украинцы и украинки ежедневно продолжают гибнуть и получать ранения от сил, контролируемых Россией. Мы призываем международное сообщество поддержать Украину перед лицом российской гибридной агрессии, во всех ее видах и формах. Выполнение резолюций "нормандской встречи" необходимо для достижения мира в Украине, но оно должно происходить справедливым путем и не любой ценой", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов также отметил, что за обмен заключенных Украина отдаст настоящих убийц.

Также напомним, что 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".