Світовий банк заявив про підтримку НАБУ у боротьбі з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Новостворені антикорупційні органи вже мають здобутки у викритті корупції та боротьбі з нею. Тому, задля подальшої реалізації антикорупційної реформи в Україні, ці органи потребують підтримки. Таке переконання Голова Світового банку Джим Йонг Кім висловив під час зустрічі з Директором НАБУ Артемом Ситником, що відбулась в рамках Глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
У прес-службі відзначили, що під час зустрічі сторони обговорили тиск, який чиниться на НАБУ, хід розслідувань із викриття топ-корупції та перспективи створення Антикорупційного суду в Україні.
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У НАБУ також нагадали, що під час останнього візиту до України цього місяця Джим Йонг Кім наголосив на тому, що створення Антикорупційного суду в Україні є критично важливим для подальшого зростання української економіки і, до того ж, його створення є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
Раніше в ЄС звинуватили Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ.