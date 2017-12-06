Всемирный банк заявил о поддержке НАБУ в борьбе с коррупцией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вновь антикоррупционные органы уже имеют достижения в разоблачении коррупции и борьбе с ней. Поэтому, для дальнейшей реализации антикоррупционной реформы в Украине, эти органы нуждаются в поддержке. Такое убеждение Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким выразил во время встречи с директором НАБУ Артемом Сытником, которая состоялась в рамках Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В пресс-службе отметили, что во время встречи стороны обсудили давление, оказываемое на НАБУ, ход расследований по разоблачению топ-коррупции и перспективы создания Антикоррупционного суда в Украине.
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В НАБУ также напомнили, что во время последнего визита в Украину в этом месяце Джим Йонг Ким отметил, что создание Антикоррупционного суда в Украине является критически важным для дальнейшего роста украинской экономики и, к тому же, его создание является одним из условий сотрудничества Украины с международным валютным фондом.
Ранее в ЕС обвинили Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ.