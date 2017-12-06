Всемирный банк заявил о поддержке НАБУ в борьбе с коррупцией

В пресс-службе отметили, что во время встречи стороны обсудили давление, оказываемое на НАБУ, ход расследований по разоблачению топ-коррупции и перспективы создания Антикоррупционного суда в Украине.

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В НАБУ также напомнили, что во время последнего визита в Украину в этом месяце Джим Йонг Ким отметил, что создание Антикоррупционного суда в Украине является критически важным для дальнейшего роста украинской экономики и, к тому же, его создание является одним из условий сотрудничества Украины с международным валютным фондом.

Ранее в ЕС обвинили Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ.