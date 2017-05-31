Світовий банк задоволений проектом пенсійної реформи -А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Світовий банк задоволений проектом пенсійної реформи, який розробив уряд. Відповідний лист від керівника представництва Світового Банку в Україні зачитав на засіданні Уряду міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"Я радий відзначити, що останній варіант проекту закону, підготовлений урядом, відображає наші попередні зауваження. Ми пропонуємо нашу повну підтримку у подальшому процесі його розгляду і прийняття. Дозвольте мені привітати ваш уряд з досягненням цієї важливої віхи. Проект закону являє собою значне зусилля для всебічного реформування української пенсійної системи, щоб повернути систему на сталий фіскальний шлях, забезпечити соціальну справедливість, а також зміцнити стимули для участі в ній. Мої колеги та я з нетерпінням чекають на продовження нашої плідної співпраці", - процитував А.Рева лист керівника представництва Світового Банку в Україні.
Також А.Рева повідомив, що найближчим часом буде озвучено заяву Міжнародного валютного фонду щодо співпраці з Україною.
Нагадаємо, місія МВФ розповіла, що необхідно для чергового перегляду програми співпраці з Україною.
Як повідомляв УНН, пенсійна реформа дасть можливість розширити список професій із достроковою пенсією.