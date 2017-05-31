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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Світовий банк задоволений проектом пенсійної реформи -А.Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Світовий банк задоволений проектом пенсійної реформи, який розробив уряд. Відповідний лист від керівника представництва Світового Банку в Україні зачитав на засіданні Уряду міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.

Світовий банк задоволений проектом пенсійної реформи -А.Рева

"Я радий відзначити, що останній варіант проекту закону, підготовлений урядом, відображає наші попередні зауваження. Ми пропонуємо нашу повну підтримку у подальшому процесі його розгляду і прийняття. Дозвольте мені привітати ваш уряд з досягненням цієї важливої віхи. Проект закону являє собою значне зусилля для всебічного реформування української пенсійної системи, щоб повернути систему на сталий фіскальний шлях, забезпечити соціальну справедливість, а також зміцнити стимули для участі в ній. Мої колеги та я з нетерпінням чекають на продовження нашої плідної співпраці", - процитував А.Рева лист керівника представництва Світового Банку в Україні.

Також А.Рева повідомив, що найближчим часом буде озвучено заяву Міжнародного валютного фонду щодо співпраці з Україною.

Нагадаємо, місія МВФ розповіла, що необхідно для чергового перегляду програми співпраці з Україною.

Як повідомляв УНН, пенсійна реформа дасть можливість розширити список професій із достроковою пенсією.

Українські Національні Новини

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