Всемирный банк доволен проектом пенсионной реформы -А.Рева

"Я рад отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный правительством, отражает наши предыдущие замечания. Мы предлагаем нашу полную поддержку в дальнейшем процессе его рассмотрения и принятия. Позвольте мне поздравить ваше правительство с достижением этой важной вехи. Проект закона представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы, чтобы вернуть систему на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней. Мои коллеги и я с нетерпением ждем продолжения нашего плодотворного сотрудничества", - процитировал А.Рева, письмо руководителя представительства Всемирного банка в Украине.

Также А.Рева сообщил, что в ближайшее время будет озвучено заявление Международного валютного фонда о сотрудничестве с Украиной.

Напомним, миссия МВФ рассказала, что необходимо для очередного пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНН, пенсионная реформа даст возможность расширить список профессий с досрочной пенсией.