Світовий банк визнав Україну одним із лідерів регіону за логістикою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент Петро Порошенко, передає УНН.
"Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018 та посіла 66 місце серед 160 країн світу", - зауважив Президент.
Нагадаємо, раніше Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності.
Як повідомляв УНН, раніше Україна на 7 сходинок піднялася у глобальному рейтингу інновацій 2018 року.