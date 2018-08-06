Світовий банк визнав Україну одним із лідерів регіону за логістикою

"Світовий банк визнав Україну однією з найкращих у регіоні країн за показником логістичної ефективності. Порівняно з позаминулим роком, Україна піднялася на 14 позицій у списку Logistics Performance Index 2018 та посіла 66 місце серед 160 країн світу", - зауважив Президент.

Нагадаємо, раніше Світовий банк високо оцінив досягнення України у сфері енергоефективності.

Як повідомляв УНН, раніше Україна на 7 сходинок піднялася у глобальному рейтингу інновацій 2018 року.