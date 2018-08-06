Всемирный банк признал Украину одним из лидеров региона по логистике

"Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с позапрошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира", - отметил Президент.

Напомним, ранее Всемирный банк высоко оценил достижения Украины в сфере энергоэффективности.

Как сообщал УНН, ранее Украина на 7 ступенек поднялась в глобальном рейтинге инноваций 2018 года.