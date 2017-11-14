Світовий банк відслідковує ситуацію з пенсійною реформою України

“Ми дуже ретельно відслідковуємо ситуацію з Пенсійною реформою. І хочу наголосити на тому, що це був дуже сміливий крок. Ми знаємо про те, що були додані нові статті. Ми підтримуємо діалог з міністерством, де нам роз’яснили, що є шляхи, якими можна забезпечити те, що реформа буде здійснена навіть у тій формі, яка є на сьогодні”, — сказав президент СБ.

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На його думку, було б краще, якби додаткові статті до Пенсійної реформи не були внесені.

“Але реформа має запас міцності. Тому вона буде здійснена і буде забезпечено захист найвразливіших верств пенсіонерів, а також буде забезпечено сталість Пенсійного Фонду”, — додав він.

Нагадаємо, Світовий банк розглядає можливості розширення фінансування реформ в Україні.