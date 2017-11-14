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Всемирный банк отслеживает ситуацию с пенсионной реформой в Украине

Всемирный банк отслеживает ситуацию с пенсионной реформой в Украине

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирный банк (ВБ) тщательно отслеживает ситуацию с пенсионной реформой в Украине. Об этом сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким на совместном брифинге с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с Пенсионной реформой. И хочу подчеркнуть, что это был очень смелый шаг. Мы знаем о том, что были добавлены новые статьи. Мы поддерживаем диалог с министерством, где нам разъяснили, что есть пути, которыми можно обеспечить то, что реформа будет осуществлена ​​даже в той форме, которая есть на сегодня", - сказал президент ВБ.

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По его мнению, было бы лучше, если бы дополнительные статьи к Пенсионной реформы не были внесены.

"Но реформа имеет запас прочности. Поэтому она будет осуществлена ​​и будет обеспечена защита уязвимых слоев пенсионеров, а также будет обеспечено постоянство Пенсионного Фонда", - добавил он.

Напомним, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.

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