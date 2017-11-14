Всемирный банк отслеживает ситуацию с пенсионной реформой в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирный банк (ВБ) тщательно отслеживает ситуацию с пенсионной реформой в Украине. Об этом сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким на совместном брифинге с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.
"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с Пенсионной реформой. И хочу подчеркнуть, что это был очень смелый шаг. Мы знаем о том, что были добавлены новые статьи. Мы поддерживаем диалог с министерством, где нам разъяснили, что есть пути, которыми можно обеспечить то, что реформа будет осуществлена даже в той форме, которая есть на сегодня", - сказал президент ВБ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионную реформу в КСУ решили обжаловать 49 нардепов
По его мнению, было бы лучше, если бы дополнительные статьи к Пенсионной реформы не были внесены.
"Но реформа имеет запас прочности. Поэтому она будет осуществлена и будет обеспечена защита уязвимых слоев пенсионеров, а также будет обеспечено постоянство Пенсионного Фонда", - добавил он.
Напомним, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.