Всемирный банк отслеживает ситуацию с пенсионной реформой в Украине

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с Пенсионной реформой. И хочу подчеркнуть, что это был очень смелый шаг. Мы знаем о том, что были добавлены новые статьи. Мы поддерживаем диалог с министерством, где нам разъяснили, что есть пути, которыми можно обеспечить то, что реформа будет осуществлена ​​даже в той форме, которая есть на сегодня", - сказал президент ВБ.

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По его мнению, было бы лучше, если бы дополнительные статьи к Пенсионной реформы не были внесены.

"Но реформа имеет запас прочности. Поэтому она будет осуществлена ​​и будет обеспечена защита уязвимых слоев пенсионеров, а также будет обеспечено постоянство Пенсионного Фонда", - добавил он.

Напомним, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.