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Світовий банк готовий надати Україні фінансову підтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з Керуючим директором Світового банку Акселем фон Тротсенбургом обговорив питання щодо поглиблення й розширення подальшої співпраці, боротьби з коронавірусом, зокрема в контексті розширення доступу України до вакцин, а також про стан реалізації реформ в Україні. Про це пише УНН з посиланням на Урядовий портал.

Деталі

Денис Шмигаль зазначив, що Світовий банк є стратегічним та надійним партнером України та сподівається на продовження конструктивної співпраці між Україною та Світовим банком.

Очільник Уряду наголосив, що незважаючи на пандемію, в Україні продовжують впроваджуватися реформи, що мають стати основою подальшого зростання економіки. Зокрема, зроблено вагомі кроки у напрямку реформи децентралізації, земельної реформи, продовжується робота у напрямку реформування антикорупційної інфраструктури, судової реформи, а також трансформації вугільних регіонів.

Цитата

“Ми вітаємо новий проект Світового банку „Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні“, в рамках якого передбачається виділення 90 млн доларів на боротьбу з пандемією. Уряд України затвердив близько 100 пріоритетних інвестиційних проектів на період до 2023 року в енергетиці, інфраструктурі, переробній промисловості, туристичній та спортивній сферах тощо. Наша держава потребує довгострокових програм співпраці та інвестицій”, — зазначив Денис Шмигаль та додав, що забезпечення успішної вакцинації в Україні є одним із основних пріоритетів Уряду та Президента України.

Також Денис Шмигаль запевнив, що Уряд націлений на стійке відновлення з переходом до зеленої економіки та зацікавлений розширювати горизонти взаємовигідного співробітництва з міжнародними партнерами в енергетичній сфері. “Нашою стратегічною метою залишається пришвидшення роботи по приєднанню до енергосистеми ЄС ENTSO-E, яке заплановано на 2023 рік”, — зазначив Прем’єр-міністр.

Аксел фон Тротсенбург повідомив про готовність команди Світового банку надавати Україні консультативну та фінансову підтримку в рамках пріоритетних для Уряду проектів.

Нагадаємо

Світовий банк (СБ) прогнозує зниження рівня бідності в Україні в 2021 році. 

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