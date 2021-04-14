Всемирный банк готов предоставить Украине финансовую поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с Управляющим директором Всемирного банка Акселем фон Тротсенбургом обсудил вопросы углубления и расширения дальнейшего сотрудничества, борьбы с коронавируса, в частности в контексте расширения доступа Украины к вакцинам, а также о реализации реформ в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Детали
Денис Шмыгаль отметил, что Всемирный банк является стратегическим и надежным партнером Украины и надеется на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком.
Глава Правительства подчеркнул, что несмотря на пандемию, в Украине продолжают внедряться реформы, которые должны стать основой дальнейшего роста экономики. В частности, сделаны важные шаги в направлении реформы децентрализации, земельной реформы, продолжается работа в направлении реформирования антикоррупционной инфраструктуры, судебной реформы, а также трансформации угольных регионов.
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“Мы приветствуем новый проект Всемирного банка ”Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине “, в рамках которого предусматривается выделение 90 млн долларов на борьбу с пандемией. Правительство Украины утвердило около 100 приоритетных инвестиционных проектов на период до 2023 года в энергетике, инфраструктуре, перерабатывающей промышленности, туристической и спортивной сферах. Наше государство нуждается в долгосрочных программ сотрудничества и инвестиций ”, - отметил Денис Шмыгаль и добавил, что обеспечение успешной вакцинации в Украине является одним из основных приоритетов Правительства и Президента Украины.
Также Денис Шмыгаль заверил, что Правительство нацелен на устойчивое восстановление с переходом к зеленой экономике и заинтересован расширять горизонты взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами в энергетической сфере. “Нашей стратегической целью остается ускорения работы по присоединению к энергосистеме ЕС ENTSO-E, которое запланировано на 2023”, — отметил Премьер-министр.
Аксел фон Тротсенбург сообщил о готовности команды Всемирного банка предоставлять Украине консультативную и финансовую поддержку в рамках приоритетных для правительства проектов.
Напомним
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение уровня бедности в Украине в 2021 году.