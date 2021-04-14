Всемирный банк готов предоставить Украине финансовую поддержку

КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с Управляющим директором Всемирного банка Акселем фон Тротсенбургом обсудил вопросы углубления и расширения дальнейшего сотрудничества, борьбы с коронавируса, в частности в контексте расширения доступа Украины к вакцинам, а также о реализации реформ в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.