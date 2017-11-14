Світовий банк допоможе Україні у запровадженні земельної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Світовий банк висловив готовність допомогти Україні у запровадженні земельної реформи. Про це сьогодні сказав президент групи Світового банку Джим Йонг Кім на спільному брифінгу з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН.
“Що стосується реформи, то я знаю, що в Україні існують різні думки з цього приводу. Я приїхав сюди, щоб підтримати земельну реформу. Я хочу забезпечити процвітання українців, особливо захистити малих землевласників”, — зазначив він
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За словами Дж. Йонг Кіма, світовий банк має дуже великий досвід втілення таких реформ у багатьох країнах світу.
“І ми цей досвід готові принести в Україну для того, щоб всі українці виграли від земельної реформи”, — додав він.
Нагадаємо, Світовий банк розглядає можливості розширення фінансування реформ в Україні.