Всемирный банк поможет Украине во внедрении земельной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирный банк выразил готовность помочь Украине во внедрении земельной реформы. Об этом сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким на совместном брифинге с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.
"Что касается реформы, то я знаю, что в Украине существуют разные мнения по этому поводу. Я приехал сюда, чтобы поддержать земельную реформу. Я хочу обеспечить процветание Украинской, особенно защитить малых землевладельцев", - отметил он
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По словам Дж. Йонг Кима, мировой банк очень большой опыт воплощения таких реформ во многих странах мира.
"И мы этот опыт готовы принести в Украину для того, чтобы все украинцы выиграли от земельной реформы", - добавил он.
Напомним, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.