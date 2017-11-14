Всемирный банк поможет Украине во внедрении земельной реформы

"Что касается реформы, то я знаю, что в Украине существуют разные мнения по этому поводу. Я приехал сюда, чтобы поддержать земельную реформу. Я хочу обеспечить процветание Украинской, особенно защитить малых землевладельцев", - отметил он

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По словам Дж. Йонг Кима, мировой банк очень большой опыт воплощения таких реформ во многих странах мира.

"И мы этот опыт готовы принести в Украину для того, чтобы все украинцы выиграли от земельной реформы", - добавил он.

Напомним, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.