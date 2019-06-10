Світові ціни на нафту зросли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у понеділок зранку зросли в ціні до 63,62 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,52%.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,29 долара за барель, додавши 0,56%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.