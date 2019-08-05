Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку впали в ціні до 61,16 долара за барель, передає УНН із посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання, станом на 8:50, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,18%.
При цьому, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 55,08 долара за барель, втративши 1,04%.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.