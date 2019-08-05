Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром упали в цене до 61,16 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания, по состоянию на 8:50, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,18%.
При этом, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,08 доллара за баррель, потеряв 1,04%.
Напомним, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.