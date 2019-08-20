Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку зросли в ціні до 59,77 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,05%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,18 долара за барель, втративши 0,05%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.