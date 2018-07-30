Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у понеділок зранку впали в ціні до 74,26 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:53, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,04%.
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При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,86 долара за барель, додавши 0,25%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.