Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку зросли в ціні до 73,87 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на нафту зросли до найвищого рівня з 2014 року
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,01%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 67,68 долара за барель, стративши 0,03%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.