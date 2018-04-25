Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром выросли в цене до 73,87 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
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По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,68 доллара за баррель, потеряв 0,03%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.