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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Киев • УНН

 • 18698 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром выросли в цене до 73,87 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

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По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,01%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,68 доллара за баррель, потеряв 0,03%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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