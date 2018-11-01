Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку впали в ціні до 75,47 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,58%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,89 долара за барель, втративши 0,64%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.