Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку впали в ціні до 64,33 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,82%.
При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,33 долара за барель, втративши 0,98%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.