Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у середу зранку впали в ціні до 71,73 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,62%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,99 долара за барель, втративши 0,17%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.