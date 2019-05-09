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22 березня, 17:51 • 60194 перегляди

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Світові ціни на нафту впали

Світові ціни на нафту впали

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку впали в ціні до 69,80 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,81%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,59 долара за барель, втративши 0,85%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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