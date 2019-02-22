Світові ціни на нафту впали

За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,06%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,93 долара за барель, втративши 0,05%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.