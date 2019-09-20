Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у п'ятницю зранку зросли в ціні до 64,70 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,47%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,62 долара за барель, додавши 0,84%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.