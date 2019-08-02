Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 61,92 долара за барель, передає УНН із посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання, станом на 08:34, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,35%.
При цьому, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,97 долара за барель, додавши 1,02%.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.