Світові ціни на нафту продовжили зростання

За даними видання, станом на 08:34, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,35%.

При цьому, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 54,97 долара за барель, додавши 1,02%.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.