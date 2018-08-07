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Світові ціни на нафту продовжили зростання

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку зросли в ціні до 73,97 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилися на 0,30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розпочала пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 69,07 долара за барель, додавши 0,09%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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