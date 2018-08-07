Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром выросли в цене до 73,97 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,30%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,07 доллара за баррель, прибавив 0,09%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.