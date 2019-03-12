Світові ціни на нафту продовжили зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку зросли в ціні до 66,66 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,12%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,94 долара за барель, додавши 0,26%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.