Світові ціни на нафту продовжили падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у середу зранку впали в ціні до 64,38 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,26%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,01 долара за барель, втративши 0,56%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.