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Світові ціни на нафту підвищилися

Світові ціни на нафту підвищилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у понеділок зранку зросли в ціні до 64,99 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,10%.

При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,74 долара за барель, додавши 1,12%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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