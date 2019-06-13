Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку зросли в ціні до 60,32 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,58%.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 51,26 долара за барель, додавши 0,23%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.