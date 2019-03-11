Світові ціни на нафту підвищилися

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку зросли в ціні до 65,96 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,33%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,34 долара за барель, додавши 0,48%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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