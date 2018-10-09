Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок зранку зросли в ціні до 84,41 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,60%.
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При цьому ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 74,67 долара за барель, додавши 0,51%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.