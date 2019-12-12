Світові ціни на нафту піднялися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку зросли в ціні до 64,01 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:13, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,46%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,89 долара за барель, додавши 0,22%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.