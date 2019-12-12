Мировые цены на нефть поднялись
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром выросли в цене до 64,01 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,46%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,89 доллара за баррель, прибавив 0,22%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.