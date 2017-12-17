Світоліну визнано кращою тенісисткою року у виступах на харді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. WTA продовжило підбивати підсумки минулого сезону, відзначивши представницю України Еліну Світоліну в одній із номінацій, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Харків’янка виграла 3 титули на харді (Тайвань — WTA International, Дубай, Торонто — WTA Premier 5), показавши кращі результати на даному виді покриття в WTA турі.
Відсоток перемог українки на харді склав 79. Її найближча конкурентка — Кароліна Плішкова, виграла 2 титули і здобула перемоги в 76,5 відсотках матчів на хардовому покритті.
Примітно, що перша ракетка світу румунка Сімона Халеп не потрапила навіть до топ-10.
Нагадаємо, що Світоліна виграла виставковий турнір у Франції.